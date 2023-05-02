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Богданов Федор Богданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богданов
Имя
Федор
Отчество
Богданов
Дата исполнения приговора
25 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
100964. БОГДАНОВЪ, ФЕДОРЪ БОГДАновъ, 19 л. К. Псков. г., Остров. у., Кочановск. в., д. Мельновой, им. Горбуновой Горы; — СПБ. О. С., О Іюня 911, 140, 152¹ и 4 ч. 1643 У., тюр. 2 г., съ зач. 7 м. и 5 дн. предв. заключ. Исп. 25 Іюля 911.

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