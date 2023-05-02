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Гордецова Анна Степановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гордецова
Имя
Анна
Отчество
Степановна
Дата исполнения приговора
25 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 54
Источник
Скан
Оригинальная запись
14246. ГОРДЕЦОВА, АННА СТЕПАНОВНА, 17 л. Гр. Веневск. у., Касяевск. в., д. Брыково; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Побег, лиш. св. 2 г. Исп. 25 июня 920.

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