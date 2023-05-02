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Жуйкин Александр Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуйкин
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
06 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
Источник
Скан
Оригинальная запись
46764. ЖУЙКИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ. Солд. сн., 27 л., рд. и приц. Сарапульск. у., Ижевско-Нагорной в., въ с. Ижевѣ, 27 л.; — Сарапульск. У. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюня 905.

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