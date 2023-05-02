Жуйкин Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуйкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46764. ЖУЙКИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИхайловъ. Солд. сн., 27 л., рд. и приц. Сарапульск. у., Ижевско-Нагорной в., въ с. Ижевѣ, 27 л.; — Сарапульск. У. С., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Іюня 905.
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