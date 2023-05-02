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Ковин Иван Арефьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ковин
Имя
Иван
Отчество
Арефьевич
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 174
Источник
Скан
Оригинальная запись
6102. КОВИН ИВАН АРЕФЬЕВИЧ, 20 л., Пошехонье-Володарск. у., Давыдковск. в., д. Уткино, Ярославск. Губсуд, Ст. 144, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 29 сент. 923.

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