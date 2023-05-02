Гурьев Зот Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурьев
- Имя
- Зот
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 60
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14438. ГУРЬЕВ, ЗОТ ГРИГОРЬЕВИЧ, 48 л. Гр. Сарапульск. у., Козловск. в., поч. Ожгихина; — Н. С. 8 уч. Сарапульск. у. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. замен. пр. р. 5 м. Исп. 29 нояб. 920.
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