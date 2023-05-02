Четыркин Федор Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Четыркин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 600
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97257. ЧЕТЫРКИНЪ. ФЕДОРЪ ВЛАДИміровъ. Внукъ губ. секр., 21 г., рд. въ с. Слѣдневѣ, Ельнин. у.; — Моеков. С. П., 53, 2 ч. 103, 1, 2, 3 и 5 п. 129 Уг. У., крѣп. 1 г. Исп. 9 Іюня 908.
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