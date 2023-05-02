Семидянкин Мирон Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семидянкин
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 307
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10499. СЕМИДЯНКИН МИРОН АРТЕМЬЕВИЧ, 37 л., Барнаульск. у., Шадринск. в., д. Ересной. Н. С. 3 уч. Барнаульск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 11/Ѵ — 24.
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