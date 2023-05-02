Андерсон Андрей Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андерсон
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 12
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129462. АНДЕРСОНЪ, АНДРЕЙ МАРТИновъ. К. Вольмарск. у., Диккельнск. в., 54 л., рд. т. же у., въ Велькенск. в.; — М. С. 16 уч. Рижско-Вольмар. окр. 5 Сент. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 23 Сент. 909.
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