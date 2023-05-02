Горбатенко Емельян Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горбатенко
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46183. ГОРБАТЕНКО, ЕМЕЛЬЯНЪ РОМАновъ (Ивановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Конотоп. у., в. и с. Краснянскаго, 26 л.; — Екатеринодар. О. С. (въ 4 р.), 149 и 1480 У., тюр. 4 м. Исп. 4 Іюня 905. | 900 89790 1651 У. | 95 17747 169 М. | 97 1551 169 М.
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