Гордзий Трофим Ефремов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гордзий
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Ефремов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100529. Гордзій, Трофимъ Ефремовъ, К. Кременецк. у., Заруденск. в., с. Малыхъ-Раковцевъ, 28 л.; — Луцк. О. С., 1045, 1047, 1057, 1064, 1065, 1070 Там. У., одиночн. тюр. 3 н. или общ. тюр. на 4 н. Исп. 3 Іюня 909.
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