Авдеев Андрей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44672. АВДѢЕВЪ, АНДРЕЙ ПАВЛОВЪ. К. Меленков. у., в. и с. Шиморскаго, 43 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Нояб. 904. | 900 34 169 М. | 99 20507 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.