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Авдеев Андрей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авдеев
Имя
Андрей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44672. АВДѢЕВЪ, АНДРЕЙ ПАВЛОВЪ. К. Меленков. у., в. и с. Шиморскаго, 43 л.; — М. С. 7 уч. Саратов. Город. окр. (въ 3 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Нояб. 904. | 900 34 169 М. | 99 20507 169 М.

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