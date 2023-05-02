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Кучурина Мария Карповна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучурина
Имя
Мария
Отчество
Карповна
Дата исполнения приговора
02 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
7789. КУЧУРИНА МАРИЯ КАРПОВНА, 25 л., 2 Донск. окр., Котельниковск. в. Н. С. 4 р. 2 Донск. окр. Ст. 140. лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 2 февр. 923.

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