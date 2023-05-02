Звамбая Тамшуг Ростомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звамбая
- Имя
- Тамшуг
- Отчество
- Ростомов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46868. ЗВАМБАЯ, ТАМШУГЪ (МИХАИЛЪ) Ростомовъ. Дворян., жит. с. Шешелеги, Сухумск. окр., 25 л.; — Кутаисск. О. С., 152, 2 ч. 1455, 3 ч. 1655, 1658, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг. сего С. отъ 27 Окт. 903 и 13 Нояб. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 8 Іюня 905.
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