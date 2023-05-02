Гурецкий Михаил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гурецкий
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 25 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102126. ГУРЕЦКІЙ, МИХАИЛЪ Осиповъ, 21 г. К. Сѣдлецк. у., гм. Морды, д. Стокъ-Русскій, рд. въ г. Варшавѣ; — Варшав. О. С., 15 Іюля 911. 169, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 25 Іюля 911. | 908 69648 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ № 32789. | 906 27880 172 М. 908 г.
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