Ложкина Матрена Ермилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ложкина
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Ермилова
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33210. ЛОЖКИНА, МАТРЕНА ЕРМИЛОВА. К. Яранск. у., Малошалайск. в., д. Савинъ, 38 л. рд. т. же у. и в., въ д. Васькинахъ; — Вятск. О. С., (въ 3 р.), 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 10 м. Исп. 21 Марта 905. | 900 33952 169 М. | 99 75090 172 М.
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