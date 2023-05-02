Каменев Василий Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4234. КАМЕНЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Полтавск. г., Прилукск. у., Рудновск. в. и с. Н. С. 4 уч. Славгородск. у. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 ½ г. П. в. з. с. 27/ІІІ—24.
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