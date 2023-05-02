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Трифонов Федор

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трифонов
Имя
Федор
Дата исполнения приговора
19 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
29609. ТРИФОНОВ, ФЕДОР, 23 л. Гр. Торопецк. у., Туровск. в., д. Звонки; — Н. С. 3 уч. Торопецк. у. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 1 м. 5 д. пр. з. Исп. 19 марта 920.

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