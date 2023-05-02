Ивановский Леонид Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивановский
- Имя
- Леонид
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5221. ИВАНОВСКИЙ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 40 л., Онежск. у., с. Кянда. Архангельск. Губсуд. Ст. 119, лиш. св. 2½ г. Исп. 31 октября 923.
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