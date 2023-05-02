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Свиридов Иван Лукич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свиридов
Имя
Иван
Отчество
Лукич
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 313
Источник
Скан
Оригинальная запись
11563. Свиридов Иван Лукич, 38 л., Чеченск. обл., г. Грозного. Чеченск. Облсуд. Ст. 67, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 9 окт. 926.

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