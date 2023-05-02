Ходзевич Иван Христофоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ходзевич
- Имя
- Иван
- Отчество
- Христофоров
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 320
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46422. ХОДЗЕВИЧЪ, ИВАНЪ ХРИСТОфоровъ (онъ же Кадевичъ). К. Свенцян. у., Михайловс. в., д. Костюковъ, 26 л., рд. въ г. Свенцянахъ; — СПБ. О. С., 114, 9,1 ч. 1647 и 1663 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 6 м. Исп. 14 Апр. 907. | 906 25233 170¹ М. | 904 38002 172 М.
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