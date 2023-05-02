Волков Николай
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Николай
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101453. ВОЛКОВЪ, НИКОЛАЙ, (внѣбр.), 21 г. К. Иркут. у., Тельминск. в., с. Усолья, рд. въ г. Иркутскѣ; — Иркут. О. С., 21 Марта 911, 152, 152¹, 9, 1641 и 1654 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Марта 911 г. (11, 170 и 170¹ М., тюр. 3 м.), арест. отд. 1½ г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 27 Мая 911.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.