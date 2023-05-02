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Кочаков Кирилл Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочаков
Имя
Кирилл
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
07 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6827. КОЧАКОВ КИРИЛЛ СТЕПАНОВИЧ, 37 л., Сернурск. к., Ново-Торьяльск. в., д. Просфиряново, Н. С. 1 уч. Краснококшайск. к., Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 7 февр. 923.

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