Кошкин Николай Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кошкин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6898. КОШКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., Ростовск. у., Тулецк. в. и с., Ярославск. Губсуд, Ст. 147 ч. 2, лиш. св. 1 г., Исп. 10 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.