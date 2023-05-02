Исакович Абрам-Эля Лейбович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исакович
- Имя
- Абрам-Эля
- Отчество
- Лейбович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3866. ИСАКОВИЧ АБРАМ-ЭЛЯ ЛЕЙБОВИЧ, 24 л., Черниговск. г., Мглинск. у., мест. Почен. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст. 88, 1 ч. 202, 205б, 2 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 26/ѴІІ—24.
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