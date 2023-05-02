Исакович Абрам-Эля Лейбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакович Абрам-Эля Лейбович

Исакович Абрам-Эля Лейбович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Исакович
Имя
Абрам-Эля
Отчество
Лейбович
Дата исполнения приговора
26 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 114
Источник
Скан
Оригинальная запись
3866. ИСАКОВИЧ АБРАМ-ЭЛЯ ЛЕЙБОВИЧ, 24 л., Черниговск. г., Мглинск. у., мест. Почен. В. Т. 2 кав. корп. Ст. ст. 88, 1 ч. 202, 205б, 2 ч. 208, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 26/ѴІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close