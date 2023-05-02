Бобков Прокофий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобков
- Имя
- Прокофий
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91730. БОБКОВЪ, ПРОКОФІЙ (ЕГОРОВЪ) (онъ же Лепехинъ), 45 л. К. Новоузен. у., в. и с. Дергачей; — З. Н. 2 уч. Новоузен. у., 23 Мая 910, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 9 Сент. 910. Сей приг. поглощенъ приг. З. Н. 4 уч. Новоузен. у. отъ 18 Іюля 905 г. (170 М., тюр. 1 г.), кот. пост. по слож. съ наказ. по приг. М. С. 3 уч. Уральск. у. отъ 4 Нояб. 905 г. (170 М., тюр. 6 м.). | 902 54971 170¹ М.
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