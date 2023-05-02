Филюшкин Евгений Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филюшкин
- Имя
- Евгений
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 492
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12814. ФИЛЮШКИНЪ, ЕВГЕНІЙ ПЕТровъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Скопина, рд. въ в. и с. Щучьемъ, Бобров. у.; — Нижегород. О. С., 6 Апр. 910, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Авг. 910. | 904 63117 309 У. | 900 23131 170 М. | 903 44582 567 У. | 99 7490 567 У. и 173 М.
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