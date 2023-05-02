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Иванова Прасковья Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Прасковья
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
23 апрель 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
133031. ИВАНОВА, ПРАСКОВЬЯ (ПЕЛАГЕЯ) Алексѣева (она же Волошинова). Мщ. м. Дашевки, Липовецк. у., 33 л.; — У. Чл. О. С. по Бендерск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 23 Апр. 909. | 908 68748 169 М.

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