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Иванов Павел Герасимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Павел
Отчество
Герасимов
Дата исполнения приговора
19 ноябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
20934. ИВАНОВЪ, Павелъ Герасимовъ. Мѣщ. г. Подольска (слесарь), 18 л.; род. въ г. Москвѣ; приг. М. С. Басман. уч. г. Москвы за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 19 Нояб. 1886 г.

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