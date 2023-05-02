Иванов Павел Герасимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Герасимов
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20934. ИВАНОВЪ, Павелъ Герасимовъ. Мѣщ. г. Подольска (слесарь), 18 л.; род. въ г. Москвѣ; приг. М. С. Басман. уч. г. Москвы за покуш. на кражу, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 19 Нояб. 1886 г.
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