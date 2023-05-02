Кодигробов Тарас Митрофанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кодигробов
- Имя
- Тарас
- Отчество
- Митрофанов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47552. КОДИГРОБОВЪ, ТАРАСЪ МИТРОфановъ (онъ же Кадигробъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Купян. у., Сватово-Луцк. в., хут. Крепановки, 45 л.; — Екатеринодарск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 30 Мая 905. | 97 87210 1655 У. | 95 63667 169 М. | 96 29656 169 М.
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