Медведев Пахом Исидорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медведев
- Имя
- Пахом
- Отчество
- Исидорович
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6921. МЕДВЕДЕВ ПАХОМ ИСИДОРОВИЧ, 23 л., Верхне-Удинск. у., Тарбогатайск. в. и с. В. Т. 5 Краснознамен. арм. Ст. 1 ч. 203, лиш. св. 2 г. П. В. З. С. 9/ІІІ—24.
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