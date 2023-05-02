Лобанов Павел Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобанов Павел Андреев

Лобанов Павел Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобанов
Имя
Павел
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
31 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
66510. ЛОБАНОВЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Чернск. у., Сергіевск. на Зушѣ в., с. Глѣбовки, 19 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 31 Іюля 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close