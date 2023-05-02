Лобанов Павел Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лобанов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66510. ЛОБАНОВЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ. К. Чернск. у., Сергіевск. на Зушѣ в., с. Глѣбовки, 19 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 3 п. 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 31 Іюля 907.
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