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Москаленко Григорий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Москаленко
Имя
Григорий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
04 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
9579. МОСКАЛЕНКО ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 37 л., Полтавск. у., Абазовск. в., хутора Войтовки. В. Т. Триб. окр. пут. сообщ. Ст. 180 п. «ж», лиш св. 3 г. Исп. 4 июля 923.

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