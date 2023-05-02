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Насекин Иван Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Насекин
Имя
Иван
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
11 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
8196. Насекин Иван Владимирович, 30 л., Пронск. у., Дятловск. в. Н. С. по дел. о самог. г. Ленинграда. Ст. 140б, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 11/Ѵ—26.

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