Жебриков Александр Викентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жебриков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Викентьевич
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1331. ЖЕБРИКОВ, АЛЕКСАНДР ВИКЕНТЬЕВИЧ, 37 л. Гр. бывш. Виленск. г., Ошмянск у., Сыботницк. в., с. Водель;—Р. В. Т. Т. Александровск. ж. д. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 24 мая 922.
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