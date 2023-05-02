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Кудряшев Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудряшев
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 206
Источник
Скан
Оригинальная запись
7255. КУДРЯШЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 19 л., Бежецк. у., Ивановск. в., д. Ризково. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81в, лиш. св. 1½ г. Исп. 5 июля 923.

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