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Портянкин Иосиф Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Портянкин
Имя
Иосиф
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
17 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
9058. ПОРТЯНКИН ИОСИФ ПАВЛОВИЧ, 20 л., Вяземск. у., Городищенск. в., д. Литвиновки. Н. С. 4 уч. Вяземск. у. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 17 января 924.

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