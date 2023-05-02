Николаев Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Николаев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7606. НИКОЛАЕВ, ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 32 л. Гр. г. Шлиссельбурга; — Н. С. 5 отд. 1 Гор. р. г. Петрограда. Покуп. крад., лиш. св. 3 г. Исп. 7 мая 920. | 912 123268 1643 У. | 911 39941 1043 У.
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