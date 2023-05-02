Кириллов Михаил Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24680. КИРИЛЛОВ, МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ, 22 л. Гр. Чистопольск. у.; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 15 ок. г. 920.
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