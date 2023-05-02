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Влодарская Францишка Войцехова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Влодарская
Имя
Францишка
Отчество
Войцехова
Дата исполнения приговора
20 январь 1885
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
18593. ВЛОДАРСКАЯ, Францишка Войцѣхова. Кр., 32 л.; род. Пинчон. у., гм. Климовъ, въ д. Кіе, жила въ г. Пинчовѣ; приг. М. С. г. Пинчона (въ 3 р., по разл.), по 1 п. 170¹ и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 7 м. Исп. 20 Янв. 1885 г.

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