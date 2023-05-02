Влодарская Францишка Войцехова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Влодарская
- Имя
- Францишка
- Отчество
- Войцехова
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18593. ВЛОДАРСКАЯ, Францишка Войцѣхова. Кр., 32 л.; род. Пинчон. у., гм. Климовъ, въ д. Кіе, жила въ г. Пинчовѣ; приг. М. С. г. Пинчона (въ 3 р., по разл.), по 1 п. 170¹ и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 7 м. Исп. 20 Янв. 1885 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.