Рубашев Василий Минеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубашев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Минеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8360. РУБАШЕВ ВАСИЛИЙ МИНЕЕВИЧ, 41 г., Меленковск. у., Ляховск. в., д Чернинки. Нижегородск. Губсуд. Ст. 180-а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 17 авг. 923.
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