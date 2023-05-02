Кузьмин Андрей Прокофьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Андрей Прокофьев

Кузьмин Андрей Прокофьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьмин
Имя
Андрей
Отчество
Прокофьев
Дата исполнения приговора
02 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
66160. КУЗЬМИНЪ, АНДРЕЙ ПРОКОФЬевъ. К. Климовичск. у., Загустинск. в., д. Шабелей, 26 л.; — У. Чл. О. С., по Климовичск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 2 Авг. 907.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close