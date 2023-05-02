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Данилюк Василий

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилюк
Имя
Василий
Дата исполнения приговора
25 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 63
Источник
Скан
Оригинальная запись
72266. ДАНИЛЮКЪ, ВАСИЛІЙ (внѣбр.). К. Черкасск. у., Ротмистровск. в., с. Калинова, 32 л.; — М. С. 3 уч. Черкасск. окр., Кіевск. г., 169 и 2 и 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 25 Іюля 907.| 901 53770 172 М. | 98 22102 170 М.

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