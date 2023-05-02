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Лагунов Максим Зотикович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лагунов
Имя
Максим
Отчество
Зотикович
Дата исполнения приговора
03 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7837. ЛАГУНОВ МАКСИМ ЗОТИКОВИЧ, 32 л., Сарапульск у., Сольянск. в., д. Полухи. Вотск. Облсуд. Ст. ст. 92, 105, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 3 апр. 923.

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