Лагунов Максим Зотикович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лагунов
- Имя
- Максим
- Отчество
- Зотикович
- Дата исполнения приговора
- 03 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7837. ЛАГУНОВ МАКСИМ ЗОТИКОВИЧ, 32 л., Сарапульск у., Сольянск. в., д. Полухи. Вотск. Облсуд. Ст. ст. 92, 105, 116, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 4 г. Исп. 3 апр. 923.
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