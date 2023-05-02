Егоров Иван
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Иван
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 23572. ЕГОРОВ, ИВАН, 22 л. Гр. Псковск. у., Торошинск. в., д. Среднего-Лога; — Н. С. 1 р. Псковск. у. Кража, со взлом., лиш. св. 1½ г., с зач. 1 м. и 12 дн. пр. 3., по амн. нак. замен. пр. р. 9 м. Исп. 5 марта 920.
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