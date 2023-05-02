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Протасов Николай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Протасов
Имя
Николай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
12 май 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
3370. ПРОТАСОВ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 38 л. Гр. Сернурск. к., Конганурск. в., д. Косербала;— Н. С. 2 уч. Сернурск. к. Кража, лиш. св.2 Г. Исп. 12 мая 922.

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