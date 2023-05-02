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Ермилов Валентин Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилов
Имя
Валентин
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
08 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4461. ЕРМИЛОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17 л., г. Ставрополя. Н. С. 2 уч. г. Ставрополя. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 8 марта 923.

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