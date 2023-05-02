Денисова Анна Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132008. ДЕНИСОВА, АННА НИКОЛАЕВА. К. Орлов. г. и у., Старополовск. в., д. Васильевки (Шеньшина тожъ), 30 л., рд. т. же у. и в., въ с. Рождественскомъ; — З. Н. 1 уч. Малоархангельск. у. 6 Окт. 909, 169 и 5 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 20 Окт. 909.
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