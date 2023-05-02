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Грезин Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грезин
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
30 январь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
37418. ГРЕЗИНЪ, НИКОЛАЙ ВАСИЛЬевъ. К. Зарайск. у., в. и с. Дединова, 20 л., рд. Царскосельск. у., въ пос. Колпинѣ; — СПБ. Ст. М. С. 27 уч., 11 и 169 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 3 уч. отъ 16 Янв. 909 г. (за участ. въ кражѣ — тюр. 3 м.), тюр. 5 м. Исп. 30 Янв. 909.

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