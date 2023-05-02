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Венивикова Ирина Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Венивикова
Имя
Ирина
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
1168. ВЕНИВИКОВА, ИРИНА АНДРЕЕВНА, 55 л. Гр. Кашинск. у., Ванчуговск. в., д. Тарасова; — Н. С. 4 р-на Кашинск. у. Кража, лиш. св. 1 г., амнист. 6 Всерос. С‘езда Сов. от нак. освоб.

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