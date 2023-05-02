Брагин Александр Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брагин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 51
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1721. БРАГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Ряжск. у., Пустотинск. в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 116, лиш. св. 2 г. Исп. 4 ноября 923.
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