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Брагин Александр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брагин
Имя
Александр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 51
Источник
Скан
Оригинальная запись
1721. БРАГИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 35 л., Ряжск. у., Пустотинск. в. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 116, лиш. св. 2 г. Исп. 4 ноября 923.

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